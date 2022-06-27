İhbar üzerine olay yerine Rize Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) Pazar Kaçkar itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan sürücü JAK ekiplerin tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uçuruma yuvaralanan cip vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı. - RİZE

Kaza Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şenyuva köyünde İbrahim Özbek yönetimindeki 55 DU 176 plakalı cip Şenyuva köyü istikametinde gittiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma düştü. Araç uçuruma düşerek yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra bir ağaca takılarak durdu. Kazayı görenler olayı hiç bekletmeden ihbarda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Rize'de cip uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

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