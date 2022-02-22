Rize'de uçuruma devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rize'de uçuruma devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

22.02.2022 17:08
Rize'de uçuruma devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde kamyonetin uçuruma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde kamyonetin uçuruma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Derecik köyünde İsmail Şimşek (65) yönetimindeki 53 EF 423 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü İsmail ve eşi Cahide Şimşek (58) yaralandı.

Çayeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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İsmail Şimşek, Kamyonet, Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Rize'de uçuruma devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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