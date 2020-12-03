Rize'de 'uğur böceği' istilası (2) - Son Dakika

Rize'de 'uğur böceği' istilası (2)
03.12.2020 10:48
PROF. DR. SEVGİLİ: EVLERDE SIKINTI OLUŞTURUYORLAROrdu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 6 mahalleye dadanan uğur böcekleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
PROF. DR. SEVGİLİ: EVLERDE SIKINTI OLUŞTURUYORLAR
Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 6 mahalleye dadanan uğur böcekleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Böceklerin uğur böceğigillerden 'Harmonia' türü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sevgili, "Aslında yaprak bitleri üzerinde biyolojik mücadelede etkili ve yararlı bir tür olsa da son yıllarda hızla Avrupa'da da yayılmış bir tür. Özellikle kışları evlerde sıkıntı oluşturmaya başladılar. Bunlar kışları bir yerde kümelenerek bulunurlar. Bazı türler yüksek dağlardaki kayalıkların aralarında veya bir ağaç üzerinde yaşarlar" dedi.
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