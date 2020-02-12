Rize'de UMKE personeli felçli hastayı sırtında ambulansa taşıdı - Son Dakika

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyünde yaşayan felçli hasta için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) seferber oldu.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyünde ailesiyle yaşayan Fahri Aydın, solunum sıkıntısı ve yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandı.

Aydın'ın ailesinin 112 Acil Servis'i arayıp yardım istemesi üzerine Komuta Kontrol Merkezi UMKE ekiplerini görevlendirdi.

Yoldaki kar ve buzlanma nedeniyle yüksek rakımlı köye güçlükle ulaşan ekipler, felçli hastanın sedyeyle naklinde sıkıntı yaşadı.

Bunun üzerine ekipte yer alan ilk ve acil yardım teknikeri Tolga Şengül, Aydın'ı sırtında taşıyarak evin önünde hazır bekletilen UMKE aracına ulaştırdı.

Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'de etkili olan kar yağışının ardından sağlık sorunu yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için çalışan herkese teşekkür etti.

Kar yağışının hastalara ulaşmakta bazı zorluklar çıkardığını, bu durumun özellikle acil hastalar, hamileler, diyaliz hastaları ve diğer kronik rahatsızlıkları bulunanları etkilediğini belirten Tepe, bu hastaların bazılarını Rize Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda ücretsiz misafir ettiklerini söyledi.

Tepe, diyaliz ünitelerine verilen talimatla seans zorunluluğunu kaldırdıklarına işaret ederek, diyaliz hastalarının kar engeli ortadan kalkıncaya dek "Diyaliz seansına geç kaldım" endişesi yaşamayacaklarını aktardı.

Yoğun kar yağışı ve sonrasında başta kar ambulansları ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi olmak üzere ilgili birimlerin tümünün aktif çalıştığına dikkati çeken Tepe, şunları kaydetti:

"Ayrıca gönüllülük esasına dayalı kurulan, bünyesinde dağcılardan itfaiye, AFAD ve sağlık personeline kadar geniş yelpazede birçok birimi barındıran Rize Kurtarma Ekibi (RİKE), birçok kurtarma operasyonunda aktif görev yapmıştır. Yine RİKE bünyesinde görev alan Rize, Çayeli ve Ardeşen off-road ekipleri 4x4 paletli modifiyeli araçlarıyla sağlık personeli eşliğinde, ulaşım engeli yaşayan diyaliz ve diğer hastaların nakillerinde görev yapmışlardır.

Bu süreçte üstün gayret göstererek özverili ve başarılı şekilde çalışan 112 ve UMKE ekiplerimize, off-road ekiplerine teşekkür ediyorum. Ayrıca araç ve personeliyle bu süreçte bize destek olan Rize Orman İşletme Müdürlüğü ile Tarım Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü çalışanlarına da ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Tepe, kar yağışının etkili olduğu günden bu yana 725 hasta taşıdıklarını, off-road ekipleriyle de evde sağlık hizmeti alması gereken 120 hastaya ulaşıp tedavi olmalarını sağladıklarını sözlerine ekledi.