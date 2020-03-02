Rize'de üniversiteliler Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi - Son Dakika
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Rize'de üniversiteliler Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi

6 saat önce

Rize'de üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Rize'de üniversiteliler Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi, System.String[]

Rize'de üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencileri, Öğrenci Konseyi öncülüğünde üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi önünde toplanarak Türk bayrağı açtı.

Öğrenciler daha sonra İdlib'de şehit olan kahraman Mehmetçikler için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Öğrencilere destek veren Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk askerinin hiçbir zaman başka bir ordunun toprağında gözü olmadığını belirterek, "Tek dertleri zulüm gören mazlumlara yardımcı olmak, sınırlarımızda güvenliğimizi sağlamak. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve öğrencileri olarak Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veriyoruz. Türk milleti ordumuzun ve askerinin yanındadır." diye konuştu.

Öğrenci Konseyi Başkanı Saffet Çolak ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencileri olarak ordunun bölgedeki terör örgütlerini hezimete uğratacağına inançlarının tam olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin bekası söz konusu olduğunda üniversitedeki her bir öğrenci arkadaşımın göreve hazır olduğunu belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Bilgin, Prof. Dr. Adnan Yılmaz, Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Genel Sekreter Adnan Er, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Bahar Kalkanı Harekatı, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:30 Kaynak: AA
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