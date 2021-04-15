Rize'de uyuşturucu hapları araç değiştirerek şehre sokmaya çalışan kişi yakalandı - Son Dakika

Rize'de, üzerinde 172 uyuşturucu hap bulunan ve kontrol noktasında yakalanmamak için otobüsten inen şüpheli, minibüse binmeye çalıştığı sırada gözaltına alındı.

Rize Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile Artvin Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu hapların Rize'ye getirilerek satılacağını belirledi.

Bu doğrultuda şüpheli M.Ç. ve bulunduğu yolcu otobüsünü takibe alan ekipler, şüphelinin kontrol noktasına gelmeden araçtan indiğini tespit etti.

Yapılan takip sonucu M.Ç. şehir içi minibüsüne binmeye çalışırken yakalandı.

Üzerinde yapılan aramada 172 uyuşturucu hap ele geçirilen M.Ç. gözaltına alındı.