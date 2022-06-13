Edinilen bilgiye göre, Rize Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Rize'nin İyidere ilçesinde koli içerisinde 1 parça halinde toplam ağırlığı 487,61 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

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