Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

21.06.2022 19:21
Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çantasında metamfetamin maddesi ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çantasında metamfetamin maddesi ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan Ü.T. isimli şahsın çantasında yapılan arama neticesinde toplam ağırlığı 266,09 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Çantasında metamfetamin ile gözaltına alınan Ü.T. isimli şahıs emniyetteki emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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