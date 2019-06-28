Son Dakika Haberleri: Rize'de uyuşturucu operasyonu
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Rize'de uyuşturucu operasyonu

33 dakika önce

Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 177 gram esrar ele geçirildi.

Rize'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 177 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu-uyarıcı madde getirip pazarlayan, üretimi ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma kapsamında Ardeşen ilçesinde iki adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 kilo 177 gram esrar, 267 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili M.D. ve C.S. gözaltına alındı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek" iddiasıyla Pazar adliyesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:38 Kaynak: AA
Rize, Güncel
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