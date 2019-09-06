Rize'de uyuşturucu operasyonu

Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 512 gram esrar, 527 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu-uyarıcı madde getirip pazarlayan, üretimi ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma kapsamında Kalkandere ilçesinde B.Ö'ye ait adrese operasyon düzenlendi.



Operasyonda 512,81 gram esrar (skunk), 527 adet uyuşturucu hap (ecstasy), bir ruhsatsız tabanca ve 20 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili B.Ö gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" iddiasıyla adliyesine sevk edilen zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi.