Rize'de uyuşturucu operasyonu

Rize'de düzenlenen operasyonda evinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar neticesinde, Rize Sulh Ceza Hakimliğince verilen arama ve el koyma kararına istinaden Y.K'ye ait evde arama yapıldı.

Arama sonucunda 1 kilo 650 gram kubar esrar, 24 kök Hint keneviri, 26,82 gram esrar ele geçildi.

Gözaltına alınan Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.