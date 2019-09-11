Son Dakika Haberleri: Rize'de uyuşturucu operasyonu
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Rize'de uyuşturucu operasyonu

11 dakika önce

Rize'de düzenlenen operasyonda evinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Rize'de düzenlenen operasyonda evinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar neticesinde, Rize Sulh Ceza Hakimliğince verilen arama ve el koyma kararına istinaden Y.K'ye ait evde arama yapıldı.

Arama sonucunda 1 kilo 650 gram kubar esrar, 24 kök Hint keneviri, 26,82 gram esrar ele geçildi.

Gözaltına alınan Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:14 Kaynak: AA
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