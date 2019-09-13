Son Dakika Haberleri: Rize'de uyuşturucu operasyonu
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Rize'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Rize'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti yapan kişilere yönelik istihbari çalışmalar sonucunda, Kalkandere İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ekipleri ile birlikte 2 jandarma asayiş timi tarafından ilçeye bağlı Geçitli Köyünde İ.U'ya ait eve operasyon düzenlendi.

Ekipler ve narkotik arama köpeği Atak tarafından yapılan aramada, 1.5 kilogram kubar esrar, 5 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 tabanca ve 4 tüfek fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.U'nun gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemleri sürdüğü kaydedildi.

Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:32 Kaynak: AA
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