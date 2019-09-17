Son Dakika Haberleri: Rize'de uyuşturucu operasyonu
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Rize'de uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Rize'nin İkizdere ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1,6 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Rize'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Rize'nin İkizdere ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1,6 kilogram kubar esrar ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında jandarma ekiplerince H.Y'ye ait eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 1,6 kilogram kubar esrar ve 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Öte yandan, H.Y'nin komşusu H.Y'nin bahçesinde de Hint keneviri ekili olduğu belirlendi. Burada yapılan aramada ise 17 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

İkizdere, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:46 Kaynak: AA
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