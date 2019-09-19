Son Dakika Haberleri: Rize'de uyuşturucu operasyonu
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Rize'de uyuşturucu operasyonu

43 dakika önce

Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

Rize'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında jandarma ekiplerince merkeze bağlı Örnek köyünde Ş.K'ye ait eve operasyon düzenlendi.

Evde 1 kilo 10 gram kubar esrar, 32 kök Hint keneviri ve 318 gram kenevir tohumu bulundu.

Ş.K, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:09 Kaynak: AA
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