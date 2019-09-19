Rize'de uyuşturucu operasyonu

Ş.K, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Evde 1 kilo 10 gram kubar esrar, 32 kök Hint keneviri ve 318 gram kenevir tohumu bulundu.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında jandarma ekiplerince merkeze bağlı Örnek köyünde Ş.K'ye ait eve operasyon düzenlendi.

Rize 'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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