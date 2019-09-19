Rize'de uyuşturucu operasyonu
43 dakika önce
Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 10 gram kubar esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:09 Kaynak: AA
Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 10 gram kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında jandarma ekiplerince merkeze bağlı Örnek köyünde Ş.K'ye ait eve operasyon düzenlendi.
Evde 1 kilo 10 gram kubar esrar, 32 kök Hint keneviri ve 318 gram kenevir tohumu bulundu.
Ş.K, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Uyuşturucu kullanan gencin sokak ortasındaki görüntüsü yürek burktu Ali Babacan'ın kuracağı partiye en çok İYİ Partililerden ilgi var Okulda panik anları! Kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı Son Dakika: Bakan Soylu: Son 2 yılda PKK'nın dağ kadrosu yüzde 78 geriledi