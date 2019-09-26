Son Dakika Haberleri: Rize'de uyuşturucu operasyonu
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Rize'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Rize'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında jandarma ekiplerince Çamlıhemşin ilçesinde A.K'ya ait eve operasyon düzenlendi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 6 kilogram kubar esrar, 100 gram kenevir tohumu ve tabanca ele geçirildi.

Ekipler operasyon yapılan evin yanındaki A.K'ya ait evde hareketlilik yaşanması üzerine "gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada söz konusu evde 4 kilogram kubar esrar bulundu.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:38 Kaynak: AA
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