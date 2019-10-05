Rize'de uyuşturucu operasyonu

Rize'nin Çayeli ilçesinde 910 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine C.Ç, B.Ç. ve K.Ç'nin ilçedeki ikametlerinde arama yaptı.

Aramada 5 ile 10 gram paketler halinde hazırlanmış toplam 910 gram skunk, kuru sıkı tabanca ile hassas tartı ele geçirildi.

Ekipler, B.Ç. ile K.Ç. ve bu kişinin evinde bulunan Y.A'yı gözaltına aldı. C.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.