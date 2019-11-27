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Rize'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Rize'de 5 ayrı noktada gerçekleştirilen aramada 166 gram kubar esrar, 3 kilogram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Rize'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Rize'de 5 ayrı noktada gerçekleştirilen aramada 166 gram kubar esrar, 3 kilogram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönünde bilgi elde edilen şahıslar hakkında çalışma başlattı.

Alınan arama kararının ardından beş ayrı adreste yapılan aramada 166 gram kubar esrar, 3 kilogram Hint keneviri tohumu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:20 Kaynak: AA
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