Rize'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Rize'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Rize'de 4 ayrı noktada gerçekleştirilen aramada 366 gram kubar esrar, 970 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Rize'de 4 ayrı noktada gerçekleştirilen aramada 366 gram kubar esrar, 970 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönünde bilgi elde edilen şahıslar hakkında çalışma başlattı.


Alınan arama kararının ardından dört ayrı adreste yapılan aramada 366 gram kubar esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 1 kök skunk bitkisi, 970 gram kenevir tohumu


42 gram toz esrar ile 1 metamfetamin kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu
Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL Nepalli ev çalışanı "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı!

Son Dakika Haberleri
22:15 Erdoğan: "Ekonomimiz yeniden büyüme trendine girdi" - Son Dakika
22:12 Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyi'ne "Riyad Anlaşması'nı engelleme" suçlaması - Son Dakika
22:10 Antalya'da kamyonet emniyet şeridindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
22:10 Madde bağımlıları tarihi binada yatak odası bile dizayn etmiş - Son Dakika
22:03 Adıyaman intihar etmek isteyen genci polis ikna etti - Son Dakika
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Son Dakika
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 22:20:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]