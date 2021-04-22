Rize'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonuyla 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Rize genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarda 7 parça halinde toplam ağırlığı 2 kilo 544 gram sentetik bonzai, 0,53 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan E.M. ve H.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken, adliyede haklarında tutuklama kararı çıkan E.M. ve H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE