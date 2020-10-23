Rize'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Salarha beldesinde uyuşturucu imal edildiği ve satıldığı bilgisine ulaştı.

S.Y. ve S.K'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 kilo 800 gram kubar esrar ile iki uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.