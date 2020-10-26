Rize'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıhemşin ilçesinde uyuşturucu imal edildiği ve satıldığı bilgisine ulaştı.
Jandarma ekipleri, S.A. ve T.A'ya ait ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada 10 kilo 57 gram kubar ve 60 gram toz esrar, 555 gram kenevir tohumu ile uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Zanlılar gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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