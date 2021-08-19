Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Olayla ilgili gözaltına alınan B.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, C.B. hakkında ise adli işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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