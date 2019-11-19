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Rize'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Rize'nin Pazar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:58 Kaynak: AA
Rize'nin Pazar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında il ve ilçe jandarma ekipleri, Pazar ilçesinde M.D. ve K.T'ye ait eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 2 kilo 460 gram kubar esrar, 75 gram toz esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 23 tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.D. ve K.T'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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