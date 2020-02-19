Rize'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Rize'nin Pazar ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle dört kişi yakalandı.

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Rize'nin Pazar ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle dört kişi yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazar ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon yaptı.

"Atak" adlı narkotik dedektör köpeğinde katılımıyla M.H'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 473 gram kubar esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan M.H, N.H, A.S ve A.K'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Uyuşturucu Ticareti, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:10 Kaynak: AA
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