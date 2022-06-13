Rize'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 487,61 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince İyidere ilçesinde koli içerisinde 1 parça halinde toplam ağırlığı 487,61 gram metamfetamin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili E.A'nın gözaltına alındığı ifade edildi.
Açıklamada, E.A'nın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.
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