Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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