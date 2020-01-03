Rize'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Rize'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Rize'nin Kalkandere ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle iki kişi yakalandı.

Rize'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı, System.String[]

Rize'nin Kalkandere ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle iki kişi yakalandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin Kalkandere ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon yaptı.

"Atak" ve "Ölçen" adlı narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla 7 ayrı eve düzenlenen operasyonda, iki ruhsatsız tabanca, 227 tabanca mermisi, bir kurusıkı tabanca, 12 mekanik fünye, bir av tüfeği, yaklaşık 5 kilogram kubar esrar, 100 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan H.U. ve A.K'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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