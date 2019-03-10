Son Dakika Haberleri: Rize'de Uyuşturucuyla Mücadele

Rize'de Uyuşturucuyla Mücadele

27 dakika önce

Rize'de 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Rize'de Uyuşturucuyla Mücadele, System.String[]
Rize'de 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Salarha Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde yapılan kontrollerde 100 gram esrar maddesi ve 13 extacy hap ele geçirildi

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:22 Kaynak: AA

Jandarma, Rize, Güncel
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