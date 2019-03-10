Rize'de Uyuşturucuyla Mücadele
27 dakika önce
Rize'de 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Rize
'de 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ile Salarha Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde yapılan kontrollerde 100 gram esrar maddesi ve 13 extacy hap ele geçirildi
Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:22 Kaynak: AA
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