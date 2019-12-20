Rize'de üzerine ağaç devrilerek ölen çiftin cenazesi Ankara'ya gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de üzerine ağaç devrilerek ölen çiftin cenazesi Ankara'ya gönderildi - Son Dakika

Rize'de üzerine ağaç devrilerek ölen çiftin cenazesi Ankara'ya gönderildi

6 saat önce

Rize'de dün kestikleri ağaç üzerine devrilerek ölen çiftin cenazesi Ankara'ya gönderildi.

Rize'de üzerine ağaç devrilerek ölen çiftin cenazesi Ankara'ya gönderildi, System.String[]

Rize'de dün kestikleri ağaç üzerine devrilerek ölen çiftin cenazesi Ankara'ya gönderildi.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Şenyuva Köyünde üzerine kestikleri ağaç devrilerek dün ölen Necati Yılmaz (69) ile eşi Hayriye Yılmaz (61) için Çamlıhemşin Merkez Camisinde Cuma vaktinin ardından cenaze namazı kılındı. Törene Yılmaz'ın çocukları ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından yılmaz çiftinin cenazesi Keçiören Belediyesine ait cenaze nakil aracı ile Ankara'ya götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Cenazeler yarın Kocatepe camisinde öğle vaktinin ardından Cebeci Mezarlığında toprağa verilecek.

Çamlıhemşin, Ankara, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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