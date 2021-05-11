Rize'de vatandaşlar İsrail zulmünü kınadı - Son Dakika

Rize'de vatandaşlar İsrail zulmünü kınadı

11.05.2021 09:42
Rize'de vatandaşlar İsrail zulmünü kınadı, System.String[]

Rize'de vatandaşlar ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırılarını protesto etti.

Rize'de vatandaşlar ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırılarını protesto etti.

Rize merkez İslampaşa Mahallesi'nde toplanan vatandaşlar ve STK temsilcileri, araçları ile konvoy yaparak 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kornalar eşliğinde geldi. Burada toplanan vatandaşlar adına açıklama yapan Pazarköy Kur'an Kursu İmam Hatibi Mahmut Selmani Sarı, "Şu anda dünyadaki İslam toplumunun büyük bir bölümü, oradaki kutsal bölgeleri işgal eden kafirlerden korktuğu için hareket edemiyor. Allah'a 'Sen gönder meleklerini, gönder ordularını biz evlerimizde lüksün içerisinde yaşayacağız. Sen İsrail'i oradan çıkar. Biz mi? Biz lüks arabalarla gider orada iki rekat namaz kılar, sana da şükür ederiz' diyorlar. Adeta Hz. Musa'nın devrinde davasını kaybetmiş insanların Allah'a yaptığı teklifi, bugün ümmetin büyük bir çoğunluğu Allah'a yapıyor. Ama biz hayır diyoruz ve haykırıyoruz. Ey kardeşlerimiz, ey İslam topluluğu biz Kudüs'e doğru gidelim. Gitmeye karar verdiğimizde zaten zafer bizimdir" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından vatandaşlar sloganlar atarak konvoy halinde dağıldı. - RİZE

Rize'de vatandaşlar İsrail zulmünü kınadı
Rize'de vatandaşlar İsrail zulmünü kınadı
Rize'de vatandaşlar İsrail zulmünü kınadı
Rize'de vatandaşlar İsrail zulmünü kınadı
Rize'de vatandaşlar İsrail zulmünü kınadı
Rize'de vatandaşlar İsrail zulmünü kınadı
Rize'de vatandaşlar İsrail zulmünü kınadı

Sivil Toplum Kuruluşları, İsrail, Aksa, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rize'de vatandaşlar İsrail zulmünü kınadı - Son Dakika


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