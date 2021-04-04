Rize'de yaklaşan yaş çay sezonu öncesi çay bahçelerinde hazırlıklar başladı - Son Dakika

Rize'de yaklaşan yaş çay sezonu öncesi çay bahçelerinde hazırlıklar başladı

04.04.2021 17:02
Rize'de yaklaşan yaş çay sezonu öncesi çay bahçelerinde hazırlıklar başladı, System.String[]

Yaklaşan 2021 yaş çay sezonu öncesinde müstahsiller çay bahçelerine girmeye başladı.

Yaklaşan 2021 yaş çay sezonu öncesinde müstahsiller çay bahçelerine girmeye başladı.

2021 yılı yaş çay sezonunun açılmasına ortalama 50 gün kala Rizeliler, bakım ve budamalar için çaylıklara girdi. Sezona verimli başlamak isteyen Rizeliler, önce çaylarını budayarak işe koyuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Çay İşletmeleri Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) çay vermek isteyen üreticiler için çay tarım arazilerinin 10'da 1'inde budama işlemi gerçekleştirilmek zorunda. Budama işlemleriyle çay bitkisi ortalama 20 santimetreye indirilerek ömrü ve verimi uzatılıyor. Uygulama ÇAYKUR için zorunlu iken, ÇAYKUR'a çay satmayı düşünmeyen üreticiler ise bu işlemi gerçekleştirmiyor. Çay budama evresinin hemen ardından ise gübreleme işlemi geliyor. Tüm bir işlemler bittikten sonra ise sıra çayı toplayıp satmaya geliyor.

Geçtiğimiz yıl dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle çay müstahsili için çok sayıda önlem alınmıştı. Rize Valiliği başta olmak üzere, Rize Ticaret Borsası, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Çay Üreticileri Dayanışma Derneği de çay üreticilerini gübreleme yapmamaları ve 1. sürgünden sonraya bırakmaları konusunda tavsiyesinde bulunarak böylelikle hem il dışından Rize'ye gelecek olan çay üreticilerinin şehre akın etmesinin, hem de gübre satış alanlarında oluşacak yoğunluğun önüne geçilmesi hedeflenmişti. Bu yıl ise henüz böyle bir tavsiye gelmemekle beraber tedbirler de yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda çay toplamak için Rize'ye gelecek olan çay müstahsillerinin 10 günlük karantina süresi olacak fakat geçtiğimiz yıl her aileden 1 kişinin Korona virüs testine tabi tutulması kuralı hakkında henüz bir açıklama yok.

Geçtiğimiz yıl 11 bin kişiye test yapıldı

Geçtiğimiz yıl çay hasadı için Rize'ye gelen 37 bin kişiden her aileden 1 kişi olmak üzere 11 bin test yapıldığını dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber, "Artık vatandaşlarımız da bunca sohbet ve bunca uyarıdan sonra biliyorlar ki usulüne uygun gelip faaliyet yapıp toplarlarsa rahat bir sezon geçiririz. Biz geçen sene en rahat pandemi sürecini çay döneminde geçirdik. 11 bin civarında test yaptık, 37 bin 800 vatandaşımız Rize'ye geldi. Bu veriler ilk hasat ayının verileri her aileden bir kişiye test yaparak 11 bin kişiye ulaştık" dedi.

10 gün karantina kuralı bu yıl da geçerli

Çay sezonu öncesinde yeni kararların alınacağını ve çay toplamak için Rize'ye gelecek olanlardan 10 gün karantinada kalmalarının isteneceğini belirten Çeber "ÇAYKUR çalışıyor, valiliğimiz koordinasyonunda gerekli kurumlarımız çalışıyor. Hazırlanıyoruz belli kararlar alacağız, muhtemelen yine aynı şeyleri isteyeceğiz. Gelenlerin kendilerine tahsis edilen yerde kalmalarını, 10 gün oradan ayrılmamalarını ve çay bahçesi ile ev arasında kendilerini izole etmelerini isteyeceğiz. Unutmayalım ki bizim yarıcı, yevmiyecilerimizin çoğu yine virüs oranı yüksek olan Giresun, Trabzon, Ordu gibi illerden geliyor. Şunu söyledik gelen tüm yarıcılarımız, ortakçılarımız ve yevmiyecilerimiz kendilerini getiren işletme sahiplerinin söylediği yerlerde kalacak ve karantina sürecini geçirene kadar kendilerine tahsis edilen çay bahçesinden ayrılmayacak. Bu nedenle de gelecek vatandaşlarımızın da, çay işinde çalışacakların yaş gurubunu düşündüğümüzde aşılama faaliyeti yapılmayan yaş gurubu olacağından özellikle izolasyon ve karantina konularına dikkat etmesi lazım. Orada da ana görev onları getiren ailelerimiz, müstahsillerimiz ile gelen kardeşlerimize düşüyor. Bizde yoğun şekilde denetimlerimizi kuşkusuz şekilde yapacağız" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl şehrin giriş ve çıkışlarında özel bir uygulama yapıldığını ancak bu yıl böyle bir uygulamaya henüz gerek duyulmadığını dile getirerek "Geçen yıl bu sıralarda biz tam bir bilinmeyen ile uğraşıyorduk. 'Bu nedir' diye hepimizin aklında soru işaretleri vardı. Şimdi ne olduğunu biliyoruz, nasıl yayıldığını biliyoruz, neler yaparsak rahatlayacağımızı da biliyoruz. Geçtiğimiz yıl seyahat kısıtlamaları vardı, yol kontrol noktalarına özel uygulamalar vardı, seyahat belgeleri vardı. Gelenlerin kimlik kontrolleri gibi uygulamalar vardı. Bu yıl bunlardan hiçbiri şuan itibariyle yok. Bunlar bakanlar kurulu ve hükümet kararıyla uygulanabilecek hususlar" şeklinde konuştu.

"Sezon öncesi her şeye zam geldi"

Çay sezonuna hazırlık yapan Firdevs Ferah isimli çay müstahsili, sezon öncesinde her şeye zam geldiğini ve altından kalkamadıklarını dile getirerek "Her şeye zam geldi. Günlük işçi ile çay toplatabilirsin ama günlük oldu 250 lira. Aldığım çay parasına değmiyor. Bir konuşmaya zam gelmedi bakalım ona ne zaman gelecek. Onu bekliyorum. Çaylıklarımıza aç kalmayalım diye bakıyoruz. Avrupa gübresi de nasıl Avrupa'dır bilmiyorum. Çok eskiden beyaz Avrupa gübresi vardı şekere benzerdi. Şimdi onlar gitti başka çıktı" dedi.

Nazmiye Oğuz isimli bir başka çay müstahsili ise "Çaylarımızı kestik, budamalarını yaptık. Şimdi gübre zamanı. Güneşi beklediğimizden birazcık geç kaldık. Gübrenin ardından tekrar bahçemize girip otları koparacağız. Ondan sonra da çay sezonumuz başlayacak" ifadelerini kullandı. - RİZE

Rize'de yaklaşan yaş çay sezonu öncesi çay bahçelerinde hazırlıklar başladı
Rize'de yaklaşan yaş çay sezonu öncesi çay bahçelerinde hazırlıklar başladı
Rize'de yaklaşan yaş çay sezonu öncesi çay bahçelerinde hazırlıklar başladı

Koronavirüs, Tarım, Rize, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rize'de yaklaşan yaş çay sezonu öncesi çay bahçelerinde hazırlıklar başladı - Son Dakika Ekonomi


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