Rize'de yamaçtaki çay bahçesinden yuvarlanan şahıs sedye ile 400 metre taşınarak hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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Rize'de yamaçtaki çay bahçesinden yuvarlanan şahıs sedye ile 400 metre taşınarak hastaneye sevk edildi

09.08.2022 11:09
Rize'de yamaçtaki çay bahçesinden yuvarlanan şahıs sedye ile 400 metre taşınarak hastaneye sevk edildi

Rize'de yamaçtaki çay bahçesinden yuvarlanan şahıs sağlık ekipleri tarafından 400 metre aşağıya taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Rize'de yamaçtaki çay bahçesinden yuvarlanan şahıs sağlık ekipleri tarafından 400 metre aşağıya taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay merkeze bağlı Salarha beldesi Kömürcüler köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çay bahçesinden 3 metre mesafeden yuvarlanarak düşen 57 yaşındaki vatandaş yerinden kalkamayınca hemen 112 acil çağrı merkezine haber verildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile düştüğü yerden alınan vatandaş 400 metre aşağıya taşındıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi. - RİZE

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Kaynak: İHA

Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de yamaçtaki çay bahçesinden yuvarlanan şahıs sedye ile 400 metre taşınarak hastaneye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de yamaçtaki çay bahçesinden yuvarlanan şahıs sedye ile 400 metre taşınarak hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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