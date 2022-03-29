Rize'de yamaçtaki kayaları temizlerken ayağına taş düşen dağcı yaralandı - Son Dakika

Rize'de, heyelan sonucu ulaşıma kapanan Pazar- Hemşin kara yolu çevresindeki yamaçlarda tehlike arz eden kayaları temizlerken ayağına taş düşen dağcı yaralandı.
Karayolları ekipleri, Hemşin ilçesine bağlı Taşköprü mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü Pazar-Hemşin kara yolunda çalışma başlattı.
Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra 2 endüstriyel dağcı, halatlarla yamaca tırmanarak kara yoluna inme riski bulunan kayaları kontrollü şekilde düşürmeye başladı.
Çalışma sırasında dağcılardan Gökhan Koçyiğit'in ayağına, yamaçtan kopan taş ve ağaç parçası düştü. Halatla bağlı olan Koçyiğit, arkadaşının yardımıyla güvenli bölgeye alındı.
Bölgedeki güvenlik güçleri, Koçyiğit'in bulunduğu yerden alınması için Kaçkar Bölge İtfaiye Birliğine haber verdi. Koçyiğit, itfaiye vinciyle yaklaşık 20 metre yükseklikten indirildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçyiğit'in ayağında kırıklar olduğu bildirildi.
Öte yandan heyelan sonucu kapanan Pazar-Hemşin kara yolunda ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.
Kaynak: AA
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