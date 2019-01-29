Son Dakika Haberleri: Rize'de Yangın: 1 Ölü

Rize'de Yangın: 1 Ölü

1 saat önce

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, odasında çıkan yangında dumandan etkilenen zihinsel engelli çocuk yaşamını yitirdi.

Rize'de Yangın: 1 Ölü, System.String[]
Rize'nin Ardeşen ilçesinde, odasında çıkan yangında dumandan etkilenen zihinsel engelli çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi'nde yaşayan Şengül ailesi, 14 yaşındaki zihinsel engelli çocukları Halil Şengül'ün odasının kapısının altından duman sızdığını fark etti.

Odaya giren baba Temel Şengül, yoğun dumanın içinde oğlunun yatağın altında saklandığını gördü.

Odadan çıkarılan Halil Şengül'ün, haber verilen sağlık ekiplerince yapılan muayenesinde dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangının, Halil Şengül'ün odasındaki eşyaları tutuşturması sonucu çıktığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:21 Kaynak: AA

Ardeşen, Rize, Güncel
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