Rize'de Yangın: 1 Ölü
1 saat önce
Rize'nin Ardeşen ilçesinde, odasında çıkan yangında dumandan etkilenen zihinsel engelli çocuk yaşamını yitirdi.
Rize
'nin Ardeşen
ilçesinde, odasında çıkan yangında dumandan etkilenen zihinsel engelli çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Müftü
Mahallesi'nde yaşayan Şengül ailesi, 14 yaşındaki zihinsel engelli çocukları Halil Şengül'ün odasının kapısının altından duman sızdığını fark etti.
Odaya giren baba Temel Şengül, yoğun dumanın içinde oğlunun yatağın altında saklandığını gördü.
Odadan çıkarılan Halil Şengül'ün, haber verilen sağlık ekiplerince yapılan muayenesinde dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangının, Halil Şengül'ün odasındaki eşyaları tutuşturması sonucu çıktığı bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:21 Kaynak: AA
Kargoları Elden Ele Savurarak Yükleyen 5 Kurye, Görüntüleri Sosyal Medyaya Düşünce İşinden Oldu
Hiç Geliri Olmayan Çocuklar ile %40 ve Üzeri Engellilere Devlet Tarafından 817 Lira Maaş Ödeniyor
Bordan Yangın Söndürücü: Türkiye'de Üretildi
İYİ Partili Aday Adayı, Seçim Broşürü Dağıtırken Hayatını Kaybetti