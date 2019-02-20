Son Dakika Haberleri: Rize'de Yangın

Rize'de Yangın

1 saat önce

Rize'de bir apartmanda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Rize'de Yangın, System.String[]
Rize'de bir apartmanda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi Alan Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katındaki Abdullah Delibalta'ya ait evde yangın çıktı.

Yangını fark eden anne Sema Delibalta, otistik çocuğu Lokman Delibalta'yı alarak evden dışarı çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından evde inceleme yapan itfaiye yetkilileri, yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığını belirledi.

Yangında evde maddi hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:44 Kaynak: AA

Anne, İtfaiye, Rize, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anne ve Kızını Öldüren Katil 6 Yıl Sonra Yakalandı Ünlü Spiker Dilara Gönder Yalın, Anne Oldu

Son Dakika! TÜSİAD'ın Yeni Başkanı Simone Kaslowski Oldu Son Dakika! Mersin'de Minibüs Devrildi: 4 Ölü, 26 yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 13:36:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize'de Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]