Rize'de yapılacak 'Çay Çarşısı'nın ihalesi sonuçlandı - Son Dakika
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Rize'de yapılacak 'Çay Çarşısı'nın ihalesi sonuçlandı

6 saat önce

Rize Ticaret Borsasının öncülüğünde yapılacak olan Çay Çarşısı projesinin yapım ilahesi gerçekleşti.

Rize'de yapılacak 'Çay Çarşısı'nın ihalesi sonuçlandı, System.String[]

Rize Ticaret Borsasının öncülüğünde yapılacak olan Çay Çarşısı projesinin yapım ilahesi gerçekleşti.


Rize Ticaret Borsasının 9 bin 500 metrekare alanda kurmayı planladığı, içerisinde dev çay bardağı heykeli ve yöresel evlerin bulunacağı Çay Çarşısı projesinin yapım ihalesi gerçekleşti. Yapılan girişimler sonucunda proje Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından onaylanıp ihale süreci tamamlandı. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Borsa Genel Sekreteri İsmail Kocaman ve ihaleyi yüklenici firma temsilcisi Hasan Hüsnü Şahin ile projenin yapım ihalesi imzaları atıldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Rize Ticaret Borsa Başkanı Mehmet Erdoğan, "Projenin ilimize kazandırılması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, birçok bakan ve kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle görüştüm. Her seferinde bıkmadan bu projenin ilimiz için önemine değindim. Allah'a şükürler olsun ki projemiz kabul oldu. Borsamızın oluşturduğu Çay Çarşısı İhale Komitesinin başkanlığında Çay Çarşısı projesi yapım ihalesini yaptık. İhaleye 8 firma katıldı. Bu firmalar arasından 4 firma dosya hatasından elendikten sonra kalan 4 firma arasından iki haftalık dosya inceleme çalışması sonuçlandırılıp, en uygun teklif olan firma Çay Çarsısı İhale Komitesi tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Firma, Türkiye ve Rize'de özel projelerde çalışmış şirket ilimizin en özel projesi olan Çay Çarşısı projesini 18 ayda bitirmeyi taahhüt etmiştir" dedi.


Çay Çarşısı projesinin içerisinde yerli ve yabancı turistlerin kullanabileceği sosyal alanlar, bölgedeki çay firmalarına ait yerler, sinema, teras, çay müzesi, çay satış dükkanları, çay ikram alanları ve yöresel malzeme satış alanları olacak. - RİZE

Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:21 Kaynak: İHA
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