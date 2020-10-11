Rize'de yaralı halde bulunan çengel boynuzlu dağ keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika

Veteriner tarafından ilk müdahalesi yapılan dağ keçisinin iç kanama nedeniyle hayati riski bulunduğu öğrenildi.

Yüksekten düştüğü için ayağında yara oluşan ve iç kanaması bulunan dağ keçisi, ekiplerce tedavisi için Rize Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürüldü.

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