Rize'de yaralı halde bulunan çengel boynuzlu dağ keçisi tedavi altına alındı - Son Dakika

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaralı halde bulunan çengel boynuzlu dağ keçisi koruma altına alındı.
İlçeye bağlı Zil Kale mevkisinde, yaralı haldeki çengel boynuzlu dağ keçisini görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Yüksekten düştüğü için ayağında yara oluşan ve iç kanaması bulunan dağ keçisi, ekiplerce tedavisi için Rize Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürüldü.
Veteriner tarafından ilk müdahalesi yapılan dağ keçisinin iç kanama nedeniyle hayati riski bulunduğu öğrenildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları yabani hayvanları doğal yaşam alanlarında korkutmamaları konusunda uyardı.
- Kaynak: AA
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