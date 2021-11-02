Rize'de yasal boy sınırı altındaki 8 ton 300 kilo balığa el konuldu - Son Dakika

RİZE'de yasal boy sınırı altında avlandığı tespit edilen toplam 8 ton 300 kilogram hamsi ve istavrite el konuldu, 3 kişiye idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ve İyidere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimler, '1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, ilgili yönetmelik ve 4/1 numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ' hükümlerine göre yapıldı. İyidere ilçesinde balık nakil yapan araçlardaki kontrollerde boy yasağına uymayan 5 ton hamsi ile 3 ton 300 kilo istavrite el konuldu. İlgili yasa uyarınca 3 kişiye idari para cezası uygulandı.