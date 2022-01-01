Rize'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Rize'de 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Merkeze bağlı Piriçelebi mahallesi Ulubatlı sokak üzerinde bulunan 7 katlı Asım Apartmanının giriş katında yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Semizoğlu'ndan (75) 3 gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi. Çilingir vasıtasıyla eve giren polis ve 112 acil sağlık ekipleri tarafından Semizoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlendi.
Semizoğlu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olay hakkında inceleme başlatılırken Semizoğlu'nun kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Raporu'nun çıkmasıyla belirleneceği öğrenildi. - RİZE
Kaynak: İHA
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