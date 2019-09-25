Son Dakika Haberleri: Rize'de yavru ayı köpeklerle bir oldu, ilçe merkezini birbirine kattı
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Rize'de yavru ayı köpeklerle bir oldu, ilçe merkezini birbirine kattı

1 saat önce

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yavru ayının köpeklerle birlikte sokakta koşuşturması güvenlik kameralarına yansıdı.

Rize'de yavru ayı köpeklerle bir oldu, ilçe merkezini birbirine kattı, System.String[]

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yavru ayının köpeklerle birlikte sokakta koşuşturması güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde gece saat 01.00 sularında gerçekleşti. Tepelerde yiyecek bir şey bulamayan yavru ayı ilçe merkezine indi. Burada sokak köpekleriyle dostluk kuran yavru ayı, ilçe merkezinde köpeklerle gezmedik yer bırakmadı. Dükkanların kapılarını yoklayan yavru ayı, istediğini bulamayınca tekrar geriye dönmek zorunda kaldı. Yavru ayının ve köpeklerin bir arada koşarak oluşturduğu görüntüler ise anbean işletmelerin güvenlik kameralarına yansıdı. - RİZE

Çamlıhemşin, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:59 Kaynak: İHA
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