Rize'de yayla evleri birer birer kundaklanıyor - Son Dakika

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Küçük Yayla'da geçtiğimiz hafta içerisinde toplam 6 yayla evi kundaklandı.

Alınan bilgiye göre, olay geçtiğimiz hafta içerisinde yaşandı. Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Küçük Yayla'da kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce 6 yayla evi yakıldı. Yanan evler kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili yayla yolunun araç trafiğine açılmasının ardından yapılacak incelemeler ile soruşturmanın devam edeceği öğrenildi. - RİZE