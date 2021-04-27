Rize'de yayla yollarında kar temizliği sürüyor - Son Dakika

Rize'de yayla yollarında kar temizliği sürüyor
27.04.2021 17:47
Rize'de yüksek kesimlerde il özel idaresine ait ekiplerin yol temizleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Rize'de yüksek kesimlerde il özel idaresine ait ekiplerin yol temizleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Baharın gelmesiyle başlayacak olan yaylacılık göçlerinin öncesinde Rize'nin yüksek kesimlerinde kapanan yollarda yaşanabilecek olumsuzluklar için Rize il Özel İdaresi yol ve ulaşım hizmetleri müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. İkizdere ilçesine bağlı Yedicukur, Çağrankaya, Arçevit ve Virim Yayla yollarında karla mücadele çalışmaları kapsamında yollar temizlenerek yeniden ulaşıma ve yayla sezonuna açıldı. - RİZE
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