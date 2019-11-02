Son Dakika Haberleri: Rize'de yaylada mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı
Son Dakika Güncel Rize'de yaylada mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı

Rize'de yaylada mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı

6 saat önce

Rize'nin Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda youn kar nedeniyle mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı.

Rize'de yaylada mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı, System.String[]

Rize'nin Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda youn kar nedeniyle mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı.

Gezmeye gittikleri Çamlıhemşin'in Ambarlı, Hazindak ve Pokut yaylaları ile Güneysu'nun Handüzü Yaylası'nda mahsur kalan 23 kişiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

İl Özel İdaresine bağlı 12 kişilik ekip, 9 iş makinesi yardımıyla yayla yollarını açmak için yaklaşık 7 saat süren çalışma yaptı.

Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin de yer aldığı çalışma sonucunda 23 kişiye ulaşıldı. Bulundukları yerden alınarak yerleşim yerine getirilen bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:40 Kaynak: AA
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