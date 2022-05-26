RİZE YAYLALARINA MAYIS'TA KAR YAĞDI

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerindeki yaylalar, kar yağışıyla beyaza büründü. Yaylaya göç edenler, mayıs ayı sonunda yağan karı 'sürpriz' olarak nitelendirdi.

Kentte hava sıcaklığının aniden düşmesiyle yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü. İlçenin 2263 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası ve Kaçkar Dağları, beyaz örtüyle kaplandı. Yeşilin beyazla kaplandığı yüksek kesimli yaylalarda da kar aralıklarla etkili oldu. Hayvanlarını alıp yaylaya göç eden yaylacılar, mayıs ayı sonunda yağan karla şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

Yayladaki Halit Mugtuoğlu, Galiba bu sene yaz gelmeyecek. Geçen yıl mayısın 15'lerine geldiğimizde gerçek bir yaz yaşamıştık ama bu yıl hala kış yaşıyoruz. Hayvanlarımı aldım yaylaya çıktım. Fazladan yem yok. Doğada ne bulurlarsa onu yiyecekler dedi.

Ahmet Kanber de 3 gün önce geldik, geldiğimiz gün hava çok güzeldi. Ancak 2 gündür kar yağıyor. Yaz beklerken kış sürprizi yaşıyoruz diye konuştu.