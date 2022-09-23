RİZE'DE YAYLALARA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

RİZE'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı yaylalarda mevsimin ilk karı yağdı.

Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağı ve 2 bin 450 rakımlı Samistal Yaylası'nda mevsimin ilk karı yağdı.Düşen hava sıcaklıkları ile yüksek rakımlı yaylalarda etkili olan kar yağışı sonrası çevre kısmen beyaza büründü. Sabah kar yağışı ile uyanan yayla sakinleri sürpriz yaşadı. Samistal Yaylası'nda kar yağışına tanık olan Veysel Atacan, 'Şu an burada kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar tipi şeklinde yağıyor. Artık yaylalarda göç başladı. İnşallah tekrarını yeniden görürüz' dedi.