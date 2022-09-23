RİZE'DE YAYLALARA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - Son Dakika
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RİZE'DE YAYLALARA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

23.09.2022 16:07

RİZE'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı yaylalarda mevsimin ilk karı yağdı.

RİZE'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı yaylalarda mevsimin ilk karı yağdı.

Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağı ve 2 bin 450 rakımlı Samistal Yaylası'nda mevsimin ilk karı yağdı.Düşen hava sıcaklıkları ile yüksek rakımlı yaylalarda etkili olan kar yağışı sonrası çevre kısmen beyaza büründü. Sabah kar yağışı ile uyanan yayla sakinleri sürpriz yaşadı. Samistal Yaylası'nda kar yağışına tanık olan Veysel Atacan, 'Şu an burada kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar tipi şeklinde yağıyor. Artık yaylalarda göç başladı. İnşallah tekrarını yeniden görürüz' dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Toros Dağları, Çamlıhemşin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RİZE'DE YAYLALARA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - Son Dakika

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