Son Dakika Haberleri: Rize'de yaylalarda kaçak yapı yıkımları sürüyor
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Rize'de yaylalarda kaçak yapı yıkımları sürüyor

7 saat önce

DOĞU Karadeniz'de, 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen kişilerin inşa ettiği beton kaçak yapıların yıkımı sürüyor.

Rize'de yaylalarda kaçak yapı yıkımları sürüyor, System.String[]

DOĞU Karadeniz'de, 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen kişilerin inşa ettiği beton kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Rize'nin Çayeli ilçesinde, 5 yaylada, 34 evin yıkımı ile 64 ev temel kazısının kapatılması için çalışma başlatıldı.

Çayeli ilçesinde mera kanuna aykırı olduğu tespit edilen Zargistal Yaylas'ında 3, Egnaçor Yaylası'nda 8, Marbudam Yaylası'nda 18, Kumhala Yaylası'nda 4 ve Colf Yaylasında ise 1 yapı olmak üzere 34 yapı için yıkım kararı alındı. Yaylalarda kazılan 64 ev temelinin de kapatılmasına karar verildi. Yaylalara çıkan ekipler, jandarma eşliğinde kaçak yapıların yıkımına başladı. Yıkımların bir hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.


Karadeniz, Aralık, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:57 Kaynak: DHA
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