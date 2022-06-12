Doğu Karadeniz 'de gün boyunca yağışlı hava etkili oldu. Sahil kesiminde yağmur şiddetini artırırken, yüksek bölgelerde dolu görüldü. Çamlıhemşin ilçesindeki 1850 rakımlı Badara Yaylası'nda sağanak sonrası dolu yağdı. Kısa süreli etkili olan dolu ile birlikte ortalık beyaza büründü. Doluya yakalanan yayladaki pansiyon işletme sahibi Fatma Keskin ise hafif yaralandı.

Kaynak: DHA

Fatma Keskin, Çamlıhemşin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize'de yaylaya dolu yağdı; işletmeci yaralandı - Son Dakika

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