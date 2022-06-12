Rize'de yaylaya dolu yağdı; işletmeci yaralandı - Son Dakika
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Rize'de yaylaya dolu yağdı; işletmeci yaralandı

12.06.2022 18:00
Rize'de yaylaya dolu yağdı; işletmeci yaralandı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Badara Yaylası'nda sağanak sonrası dolu etkili oldu.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Badara Yaylası'nda sağanak sonrası dolu etkili oldu. Yayladan pansiyon işleten Fatma Keskin, dolu nedeniyle yaralandı.

Doğu Karadeniz'de gün boyunca yağışlı hava etkili oldu. Sahil kesiminde yağmur şiddetini artırırken, yüksek bölgelerde dolu görüldü. Çamlıhemşin ilçesindeki 1850 rakımlı Badara Yaylası'nda sağanak sonrası dolu yağdı. Kısa süreli etkili olan dolu ile birlikte ortalık beyaza büründü. Doluya yakalanan yayladaki pansiyon işletme sahibi Fatma Keskin ise hafif yaralandı.


Rize'de yaylaya dolu yağdı; işletmeci yaralandı
Rize'de yaylaya dolu yağdı; işletmeci yaralandı
Rize'de yaylaya dolu yağdı; işletmeci yaralandı
Rize'de yaylaya dolu yağdı; işletmeci yaralandı
Rize'de yaylaya dolu yağdı; işletmeci yaralandı
Rize'de yaylaya dolu yağdı; işletmeci yaralandı
Rize'de yaylaya dolu yağdı; işletmeci yaralandı
Rize'de yaylaya dolu yağdı; işletmeci yaralandı
YORUMLAR
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Zeytinburnu Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy Zeytinburnu Belediyesi hangi partiden? Zeytinburnu Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy Zeytinburnu Belediyesi hangi partiden?
Kaynak: DHA

Fatma Keskin, Çamlıhemşin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de yaylaya dolu yağdı; işletmeci yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Rize'de yaylaya dolu yağdı; işletmeci yaralandı - Son Dakika
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