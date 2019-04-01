Rize'de Yeni Belediye Başkanları Belli Oldu

31 Mart yerel seçimlerinde Rize
'de belediye başkanları belli oldu.
Rize merkezde belediye başkanlığını Cumhur İttifakı adayı Rahmi Metin
kazandı. Güneysu
Belediye Başkanlığı seçimlerini Cumhur İttifakı adayı Rıfat Özer
, Ardeşen
Belediye Başkanlığı seçimlerini AK Parti
adayı Avni Kahya
, Pazar Belediye Başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Ahmet Basa
, İyidere
Belediye Başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Saffet Mete, Çamlıhemşin
Belediye Başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Osman Haşimoğlu
, Hemşin
Belediye Başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Halim Kazım Bekar
, Kalkandere
Belediye Başkanlığı seçimlerini AK Parti adayı Kenan Yıldırım
, Çayeli
Belediye Başkanlığı seçimlerini MHP
adayı İsmail Hakkı Çiftçi
, Derepazarı
Belediye Başkanlığı seçimlerini MHP adayı Selim Metin
, İkizdere
Belediye Başkanlığı seçimlerini MHP adayı Hakan Karagöz
, Fındıklı
Belediye Başkanlığı seçimlerini CHP
adayı Ercüment Şahin Çervatoğlu
kazandı.
Merkeze bağlı Kendirli
belde belediye başkanlık seçimlerini AK Parti adayı Allattin Serdar, Muradiye
belde belediye başkanlık seçimlerini AK Parti adayı Musa Süreyya Balcı
, Salarha belde belediye başkanlık seçimlerini AK Parti adayı Hasan Kara
, Ardeşen ilçesine bağlı Tunca
belde belediye başkanlık seçimlerini AK Parti adayı Ahmet Naci Aytemiz
, Çayeli ilçesine bağlı Madenli
belde belediye başkanlık seçimlerini AK Parti adayı Necip Yazıcı
, Büyükköy
belde belediye başkanlık seçimlerini ise AK Parti adayı Hamza Saruhan
kazandı. - RİZE