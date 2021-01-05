Rize'de yenilenen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü hizmete girdi - Son Dakika

Rize'de yenilenen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü hizmete girdi

05.01.2021 15:07
Rize'de yenilenen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü hizmete girdi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı'nın Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti çalışması kapsamında yenilenen Rize İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, hizmete vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti çalışması kapsamında yenilenen Rize İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, hizmete vermeye başladı.

Valilik binası zemin katta hizmete giren Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü açılış programına, Vali Kemal Çeber, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, Vali Yardımcıları Gülhani Ozan Sarı, Bayram Sağır ve Sedat Sezik, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Enes Tüfekçi ve kurum müdürleri katıldı.

Vali Çeber, burada yaptığı açıklamada, yeni planlamanın tüm Türkiye'de uygulandığını söyledi.

Yeni yapılan hükümet konakları ve hizmet binalarının bu şartlara uygun olarak planlandığını ifade eden Çeber, "Mevcut binalar ise şartlara uygun olarak dönüştürülüyor. Bu planlama Türkiye genelini kapsayan bir proje. Rize bu projeyi en iyi şekilde hayata geçiren illerden biri oldu. Nüfus hizmetlerini elimizdeki fiziki şartlara göre yapabildiğimiz en iyi şekle getirdik. Vatandaşlarımız, en yoğun olarak aldıkları bu hizmete en kolay şekilde ulaşabilecekler." dedi.

Çeber, Türkiye'nin kamu hizmet dönüşümünde çok önemli adımlar attığını belirterek, "Özellikle son 20 yıldır Türkiye'deki kamu hizmet dönüşümünde, bu dönüşümü en çok, hızlı şekilde ve içeriği en bol olarak yapan idarelerden birisi Nüfus İdaresidir. Hem e-hizmet hem de dijital hizmet noktasında 20 yılda 100 yıllık bir dönüşüm yaptılar." diye konuştu.

Çeber, açılın ardından beraberindekilerle Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü gezdi.

İçişleri Bakanlığı, Valilik, Türkiye, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de yenilenen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü hizmete girdi - Son Dakika


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