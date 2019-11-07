Son Dakika Haberleri: Rize'de yer altından çıkan gaz incelemeye alındı
Son Dakika Güncel Rize'de yer altından çıkan gaz incelemeye alındı

Rize'de yer altından çıkan gaz incelemeye alındı

7 saat önce

Rize merkeze bağlı Bozkale köyünde, yer altından çıkan gaz nedeniyle yetkililer çalışma başlattı.

Rize'de yer altından çıkan gaz incelemeye alındı, System.String[]

Rize merkeze bağlı Bozkale köyünde, yer altından çıkan gaz nedeniyle yetkililer çalışma başlattı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, köydeki kanalizasyon şebekesinden buhar çıktığını görenler durumu AFAD yetkililerine bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Buharın çıktığı alanda AFAD'a bağlı KBRN ekibi tarafından kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer ölçümü yapıldı. Ekip ilk incelemesinde, tehlike sınırı altında amonyak tespit etti.


Uzmanlar tarafından alınan numuneler ise incelemek üzere Ankara'ya gönderildi.

Öte yandan, gazın bulunduğu alan güvenlik çemberine alındı.

AFAD, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:08 Kaynak: AA
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